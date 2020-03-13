Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tedbirler artırıldı - Son Dakika
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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tedbirler artırıldı

6 saat önce

Sınır kapısından geçen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi Bir vatandaş ile röportaj Sağlık görevlisinin ateş ölçmesi ve görevlinin kısa açıklaması EDİRNE (AA) – Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı.

Sınır kapısından geçen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi

Bir vatandaş ile röportaj

Sağlık görevlisinin ateş ölçmesi ve görevlinin kısa açıklaması

EDİRNE (AA) – Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler artırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili genelge kapsamında Avrupa sınır kapılarında önlemlerler üst seviyeye çıkarıldı.

Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.

Virüs görülen ülkelerde son bir ay içinde seyahat geçmişi bulunan kişiler sınır kapılarında bekleyen sağlık ekiplerince kontrol ediliyor.

Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tedbirler artırıldı

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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