Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya Açılan Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu

Avrupa'ya Açılan Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu

1 saat önce

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Avrupa'ya Açılan Sınır Kapılarında Tır Kuyruğu, System.String[]
Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 280 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Almanya'ya yük taşıyan tır şoförü Murat Ayaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Nereden baksan 24 saat daha kuyrukta bekleriz. 36 saatte ancak Bulgaristan'a gireriz. Kuyrukların elli tane sebebi var. Bulgar'ın araba çekmemesi, dozvola belgesi olmayan araçların parkı kapatması, sollamalar, bunlar kuyrukların nedenlerinden." diye konuştu.

Bulgaristan'a yük taşıyan Necdet Önal da tır şoförlerinin kuyruklar nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:52 Kaynak: AA

İhracat, Avrupa, Güncel
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