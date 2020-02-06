Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki personele "etkili iletişim" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki personele 'etkili iletişim' eğitimi verildi - Son Dakika

Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki personele "etkili iletişim" eğitimi verildi

7 saat önce

Edirne'de, Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında görev yapan personele etkili iletişim teknikleri öğretildi.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki personele

Edirne'de, Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında görev yapan personele etkili iletişim teknikleri öğretildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) tarafından Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala, Uzunköprü ve Dereköy gümrük kapılarında görev yapan tüm personele yönelik "Etkili İletişim Teknikleri ve Çevre Bilinci Eğitimi" başlatıldı.

Yılda yaklaşık 13 milyon kişinin giriş çıkış yaptığı sınır kapılarında çalışanların iletişim becerilerinin geliştirilmesi, ziyaretçilerin de kendilerini daha mutlu ve değerli hissetmeleri hedefleniyor.

Eğitimin, 50 kişilik gruplar halinde 1000 personele verilmesi planlanıyor.

Trakya Bölgesi, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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