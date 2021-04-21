AVRUPA'NIN ÇAĞLASI DÖŞEMEALTI'NDAN - Son Dakika

Antalya'da nar ve zeytiniyle tanınan Döşemealtı'nda üretilen çağla, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Döşemealtı, tarımsal üretimde Antalya'nın önde gelen sahalarından biri konumunda. Geçmişte pamuk ve pancar üretimiyle önde gelen merkezlerden biri olan Döşemealtı, son yıllarda zeytin ve nar üretiminde hem Türkiye'nin iç pazarına yön veriyor, hem de ülkeye önemli döviz girdisi sağlıyor. Bunların yanı sıra, Döşemealtı ve komşu ilçe Kepez, çağla ve badem üretimiyle adından söz ettiriyor.

Baharla birlikte Döşemealtı'nda olgunlaşmaya başlayan çağlaların hasadına başlandı. İlçede 72 dönümlük bahçesinde çağlalık badem üretimi yapan Mustafa Emirli, yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyor. Döşemealtı ve Kepez ilçe sınırlarındaki toplamı yaklaşık 1500 dönümü bulan onlarca badem bahçesinden birine sahip olan Emirli, "Bu yıl ağaçlarımız çiçekteyken yaşanan don nedeniyle verim düştü. Ben geçen yıl 12 ton ürün aldığım bahçemde bu yıl yaklaşık 3- 3.5 ton arası rekolte bekliyorum. Bizim bahçemizde bulunan çağlanın cinsi Nompariyal, Teksas ve Tuana. Bunlar çağla olarak tüketilen bademler. Bu ürünlerimiz Almanya, Norveç, İngiltere gibi ülkelere ihraç oluyor. Bu işi yapmaya hevesli olanlar öncelikle hava, su ve toprak analizini iyi yapmalı. Bizim bahçemizdeki bu cinsler sahil iklimine uygun ürünler. Eğer yayla ikliminde üretim yapmak istiyorlarsa oralara uygun ırkları tercih etmeliler yoksa başarılı olamazlar" diye konuşuyor.

Türkiye'nin yaklaşık 10 yıl önce çağlayı ithal ettiğini, bugün ise bölgedeki üretimin artmasından dolayı ithalatın durduğunu ve ihracat yapıldığına dikkat çeken Mustafa Emirli, üreticilerin ürünü sigortalatma noktasında bazı engellerle karşılaştığını söyledi. Emirli, "Sigorta şirketi ürünleri çiçekteyken sigorta kapsamına almıyor. Oysa bizim en riskli dönemimiz çiçek dönemi. Bu sigortanın amacı çiftçiyi rahatlatmak değil mi? Ürünün meyveye döndüğü zamanı baz alıyor sigorta için. Halbuki çiçek ile meyve arası sadece 1 hafta. Biz çiçek döneminin de sigorta kapsamına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.