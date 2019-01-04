Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya Düzensiz Göç Son 5 Yılın En Düşük Seviyesinde

Avrupa'ya Düzensiz Göç Son 5 Yılın En Düşük Seviyesinde

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl giriş yapan düzensiz göçmen sayısının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

Avrupa'ya Düzensiz Göç Son 5 Yılın En Düşük Seviyesinde, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl giriş yapan düzensiz göçmen sayısının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yıllık raporuna göre, 2018'de AB'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısı, 2017'ye göre yüzde 25, 2015'e göre ise yüzde 92 oranında azaldı.

Raporda, düzensiz göçmen sayısındaki düşüşün ana nedeni olarak, Orta Akdeniz rotasından İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 2017'ye göre yüzde 80 düşüşle yaklaşık 23 bine gerilemesi gösterildi.

AB ülkelerine 2018'de ulaşan düzensiz göçmen sayısının son 5 yılın en düşük seviyesi olan 150 bin civarında olduğu belirtilen raporda, İspanya'ya ulaşan göçmen sayısının ise 2018'de bir önceki yıla göre ikiye katlanarak, 57 bine ulaştığı kaydedildi.

Kadınların oranı yüzde 18

Rapora göre, üçüncü ülkelerden 2018'de AB'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yüzde 18'ini kadınlar oluşturuyor.

AB'ye ulaşan her beş düzensiz göçmenden birinin 18 yaşının altında olduğuna dikkat çekilen raporda, bunlardan 4 bininin ise ebeveynsiz olduğu ortaya kondu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:40 Kaynak: AA

İtalya, Avrupa, Avrupa Birliği, Güncel
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