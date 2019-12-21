Avrupa'ya fındık Düzce'den gidiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den 2019 yılının ilk 11 ayında Avrupa Birliğine üye ülkelere 14 bin 118 ton 327 kilo iç fındık ihracatı yapıldı. Fındık ihracatı 11 ayda geçen yılı geçti.



Karadeniz Bölgesi'nde çiftçinin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine bu yıl Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129 ton, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton, Temmuz ayında 574 ton, Ağustos ayında 400 ton, Eylül ayında 3 bin 461 ton 717 kilo, Ekim ayında da 2 bin 241 ton 40 kilo ve Kasım ayında da 3 bin 485 ton 570 kilo fındık olmak üzere 11 ayda toplam 14 bin 118 ton 327 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.



11 ayda geçen yılı solladı



Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce'den AB ülkelerine 2018 yılında ise toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edildi. - DÜZCE