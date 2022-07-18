Avrupa'ya geçmek hayali ile geldiği Türkiye'de 15 gündür yürüyen Afgan uyruklu şahıs, yolda öldü - Son Dakika
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Avrupa'ya geçmek hayali ile geldiği Türkiye'de 15 gündür yürüyen Afgan uyruklu şahıs, yolda öldü

18.07.2022 10:46
Avrupa'ya geçmek hayali ile geldiği Türkiye'de 15 gündür yürüyen Afgan uyruklu şahıs, yolda öldü

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve 15 gündür yürüdükleri öğrenilen Afganistan uyruklu bir kişi öldü.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve 15 gündür yürüdükleri öğrenilen Afganistan uyruklu bir kişi öldü. Ölen yabancı uyruklu şahıs ile birlikte yürüyen 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan'dan yola çıkarak Avrupa'ya geçme hayalleri kuran ve Türkiye'ye de yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu Ali Muhammed ve Murat Muhammed, 15 gün boyunca yürüyerek Kastamonu'nun merkez Ahmetbey köyüne kadar ulaştı. Kastamonu'ya ulaştıklarında aç, yorgun, halsiz ve bitkin düşen Murat Muhammed, bilinmeyen bir sebeple yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Murat Muhammed'in yanında bulunan ve birlikte yola çıktıkları düşünülen Ali Muhammed ise gözaltına alındı. İlk olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılan Ali Muhammed, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sağlık raporu alınarak adliyeye sevk edildi.

Murat Muhammed'in cenazesi ise aynı hastanede morga kaldırıldı. Yapılan otopside Murat Muhammed'in kafatasında çatlat olduğunun belirlendiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Afganistan, Kastamonu, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avrupa'ya geçmek hayali ile geldiği Türkiye'de 15 gündür yürüyen Afgan uyruklu şahıs, yolda öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'ya geçmek hayali ile geldiği Türkiye'de 15 gündür yürüyen Afgan uyruklu şahıs, yolda öldü - Son Dakika
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