Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor - Son Dakika

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden düzensiz göçmenler taksi, tren ve otobüslerle kente geliyor.

Hem tren istasyonlarında hem de otogarlarda düzensiz göçmenler yoğunluk oluşturuyor.

Kente gelen düzensiz göçmenler çeşitli vasıtalarla sınır köylerine gitmeye çalışıyor. Göçmenler nehir ve kara sınırını kullanarak Yunanistan'a geçiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Avrupa geçenlerin sayısını 36 bin 776 olarak açıkladı.

Tamponda bekleyenler var

Bazı düzensiz göçmenlerin ise Pazarkule ve Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede bekleyişleri sürüyor.

Burada daha çok çocuklu ailelerin bekleyişi gözleniyor. Yunanistan'ın kapıları açacağı inancıyla bekleyen düzensiz göçmenlere karşı tampona jiletli telle barikat kuran Yunan güvenlik güçleri ara sıra gazla müdahale ediyor.

Zor şartlarda bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlere Edirne Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi personelince üç öğün yemek ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor

İstanbul, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:57 Kaynak: AA
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