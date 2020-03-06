Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldü (1) - Son Dakika

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Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldü (1)
6 saat önce
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından dövülerek elbiseleri çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:23 Kaynak: AA
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından dövülerek elbiseleri çıkartıldı. (1)
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