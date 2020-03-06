Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldü (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldü (1) - Son Dakika

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldü (1)

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından dövülerek elbiseleri çıkartıldı.

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından dövülerek elbiseleri çıkartıldı. (1)

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Yunan güvenlik güçlerince elbiseleri çıkartılarak dövüldü (1)

Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:23 Kaynak: AA
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