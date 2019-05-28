Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya girmek isteyen kaçak göçmenler arabanın torpido gözünde yakalandı
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Avrupa'ya girmek isteyen kaçak göçmenler arabanın torpido gözünde yakalandı

1 saat önce

Fas üzerinde İspanya'nın Afrika kıtasındaki özerk bölgesi Melilla'ya ulaşarak Avrupa’ya geçmeye çalışan dört göçmen, araçların gizli bölümlerinde yakalandı.

Avrupa'ya girmek isteyen kaçak göçmenler arabanın torpido gözünde yakalandı, System.String[]
Fas üzerinde İspanya'nın Afrika kıtasındaki özerk bölgesi Melilla'ya ulaşarak Avrupa'ya geçmeye çalışan dört göçmen, onları taşıyan arabaların gizli bölümlerinde yakalandı.

İspanyol sınır muhafızları, 3 aracın gizli bölümlerinde saklanan kaçak göçmenlerin fotoğrafını yayınladı. Kontrol edilen ilk aracın torpido gözünde genç bir göçmenin bulunması güvenlik güçleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:38 
Afrika, Fas, İspanya, Avrupa, Dünya
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