Avrupa'ya girmek isteyen kaçak göçmenler arabanın torpido gözünde yakalandı
1 saat önce
Fas üzerinde İspanya'nın Afrika kıtasındaki özerk bölgesi Melilla'ya ulaşarak Avrupa’ya geçmeye çalışan dört göçmen, araçların gizli bölümlerinde yakalandı.
Fas
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:38
üzerinde İspanya
'nın Afrika
kıtasındaki özerk bölgesi Melilla'ya ulaşarak Avrupa
'ya geçmeye çalışan dört göçmen, onları taşıyan arabaların gizli bölümlerinde yakalandı.
İspanyol sınır muhafızları, 3 aracın gizli bölümlerinde saklanan kaçak göçmenlerin fotoğrafını yayınladı. Kontrol edilen ilk aracın torpido gözünde genç bir göçmenin bulunması güvenlik güçleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
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