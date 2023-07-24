Avrupa'ya gitme hayaliyle tırın dorsesine giren 4 göçmen öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'ya gitme hayaliyle tırın dorsesine giren 4 göçmen öldü

24.07.2023 08:56

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan sınır kapısında Avrupa'ya çıkış yapmak için bekleyen tırın içinde sıcağın da etkisiyle havasız kalan 4 göçmen hayatını kaybetti. İzmir'den yükünü alan tır sürücüsü M. B. dorseden sesler duyması üzerine yükünü kontrol etmek istediğinde, dorsenin içinde 4 düzensiz göçmenin baygın olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2 göçmen hastaneye kaldırılırken, diğer 2 göçmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda bulunan UMAT İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı'nda bekleyen tırda sıcağın da etkisiyle havasız kalan 4 göçmen hayatını kaybetti. Sesler üzerine dorseyi açtığını belirten tır sürücüsü, göçmenlerin mola verdiği Gelibolu'da gizlice araca binmiş olabileceklerini belirtti.

SESLER ÜZERİNE DORSEYİ AÇTI

İzmir'den yükünü alan tır sürücüsü M. B. Yunanistan'ın Selanik şehrine gitmek için İpsala Sınır Kapısı'nda beklemeye başladı. Tır parkında bekleyen sürücü M. B. dorseden sesler duyması üzerine yüklediği yükünü kontrol etmek istedi. Dorsenin kapısındaki gümrük kilidinin de açık olduğunu fark eden tır sürücüsü M. B. dorsenin içine girdi.

Avrupa'ya gitme hayaliyle tırın dorsesine giren 4 göçmen öldü

DÖRDÜ DE CAN VERDİ

Dorseyi kontrol eden tır sürücüsü M. B. hayretler içerisinde 4 düzensiz göçmenin hareketsiz halde baygın olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 düzensiz göçmenden 2'sinin yaşamını yitirdiğini öğrenirken, baygın diğer 2 göçmen ise Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen diğer 2 göçmen de hayatını kaybetti.

GİZLİCE BİNDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Hayatını kaybeden 4 göçmen otopsilerinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyette verdiği ifadesinde göçmenlerin mola verdiği Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gizlice binmiş olabileceklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Yunanistan, Çanakkale, Edirne, İpsala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'ya gitme hayaliyle tırın dorsesine giren 4 göçmen öldü - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu
10:35 Son Dakika! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:29 Toplu sözleşme süreci için geri sayım! Memur-Sen, 120 maddelik teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak
10:24 Memurun toplu sözleşme süreci başlıyor! Memur-Sen, kira yardımının da bulunduğu 120 maddelik teklifini bugün bakanlığa sunacak
10:23 Kılıçdaroğlu, gizli toplantıya katılan o ismin biletini kesti! Tüzükte yeri olsa da masasına oturtmayacak
10:13 Kılıçdaroğlu, gizli toplantıya katılan ismin üzerini çizdi! Tüzüğe aykırı da olsa masasına oturtmayacak
10:04 Piyasalar Fed'in kararına kilitlenirken, BIST 100 Endeksi haftaya rekor seviyeden başladı
10:00 BIST 100 Endeksi haftaya rekor seviyeden başladı
09:38 Akaryakıta devasa bir zam daha geliyor! Benzinin litre fiyatı 36 lirayı aşacak
09:34 Akaryakıta kallavi bir zam daha geliyor! Benzinin litresi 36 lirayı aşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 10:52:39. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa'ya gitme hayaliyle tırın dorsesine giren 4 göçmen öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement