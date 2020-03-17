Avrupa'ya gitmek isteyen 800 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü - Son Dakika
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Avrupa'ya gitmek isteyen 800 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü

6 saat önce

Avrupa'ya gitmek isteyen 800 Nijeryalı düzensiz göçmenin, son 2 ayda gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndüğü bildirildi.

Avrupa'ya gitmek isteyen 800 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü, System.String[]

Avrupa'ya gitmek isteyen 800 Nijeryalı düzensiz göçmenin, son 2 ayda gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansının (NEMA) yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 16 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya Göçmenlik Bürosundan yapılan açıklamada, hükümetin 2017'de başlattığı çalışmalar kapsamında ocak ve şubat aylarında 800 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğü belirtildi.

Yaklaşık 186 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Nijerya, Avrupa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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