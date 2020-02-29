Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Çanakkale sahiline geldi - Son Dakika

Bugün de aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 düzensiz göçmen, Sokak Ağzı bölgesine geldi.

Midilli'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler, dünden bu yana Yeşil Liman, Babakale , Kadırga Koyu ve Sokak Ağzı gibi noktalarda toplanıyor.

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