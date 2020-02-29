Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Çanakkale sahiline geldi - ÇANAKKALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Çanakkale sahiline geldi - ÇANAKKALE - Son Dakika

Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Çanakkale sahiline geldi - ÇANAKKALE

6 saat önce

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geldi.

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geldi.

Midilli'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler, dünden bu yana Yeşil Liman, Babakale, Kadırga Koyu ve Sokak Ağzı gibi noktalarda toplanıyor.

Bugün de aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 düzensiz göçmen, Sokak Ağzı bölgesine geldi.

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle göçmenler, denize açılamayınca sahil bölgelerinde bekleyişe geçti.

Düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Çanakkale sahiline geldi - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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