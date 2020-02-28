Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı - Son Dakika

Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı

6 saat önce

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı

Çanakkale, Ayvacık, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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