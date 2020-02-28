Avrupa'ya gitmek isteyen Eskişehir'deki düzensiz göçmenler otogara akın etti - ESKİŞEHİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'ya gitmek isteyen Eskişehir'deki düzensiz göçmenler otogara akın etti - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Avrupa'ya gitmek isteyen Eskişehir'deki düzensiz göçmenler otogara akın etti - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Eskişehir'de yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Eskişehir'de yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.

İran'dan Türkiye'ye gelen Reşat Salihi (30) 2 yıldır Eskişehir'de yaşadığını belirterek Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından 3 arkadaşı ile birlikte sınıra ulaşmak için yola çıktıklarını söyledi.

İstanbul ya da Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmeyi düşündüklerini anlatan Salihi, buradan da Almanya'ya gitmek istediğini söyledi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Edirne, İzmir, İstanbul'un yanı sıra, sınır kentleri üzerinden Avrupa'ya ulaşmak istiyor.

Çantaları ve valizleriyle otogara gelen sığınmacılar sefer yapan otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı. Kalabalık ailelerin ise özel minibüsler kiralayarak sınır kentlerine gittikleri öğrenildi.

Avrupa'ya gitmek isteyen Eskişehir'deki düzensiz göçmenler otogara akın etti - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek"
Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor Son Dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:56:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'ya gitmek isteyen Eskişehir'deki düzensiz göçmenler otogara akın etti - ESKİŞEHİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]