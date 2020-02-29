Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin otogarda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin otogarda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor - Son Dakika

Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin otogarda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor

6 saat önce

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bugün de akın etti.

Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin otogarda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor, System.String[]

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bugün de akın etti. Mültecilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Edirne'ye çok sayıda seferler düzenlendi.


Ülkenin çeşitli bölgelerindeki göçmenler Avrupa'ya gitmek için harekete geçti. Yoğunlukların oluştuğu noktalardan biri de dün olduğu gibi bugün de Esenler Otogarı oldu. Suriyeli, Cezayirli, Faslı, ve Afganistanlı sığınmacılar Avrupa'ya ulaşmak için sabahın ilk saatlerinden itibaren Otogar'da bekleyişlerini sürdürdü. Mülteciler Edirne araçlarına binebilmek için otobüs firmalarının bekleme salonlarında büyük yoğunluk oluşturdu. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan mülteciler otobüs biletlerini aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Edirne'ye doğru yola çıktı.


"İllaki sınır kapılarını açmaları gerekiyor"


Edirne'den sınıra doğru yola çıkacaklarını belirten Nurullah Şems, "Hepimize hayırlı yolcuklar dilerim. Pek emin değilim ama Avrupa Birliği düşünecek illaki sınır kapılarını açmaları gerekiyor bu kadar insanın bir şeyler yapması gerekiyor. Türkiye'de olmak benim için çok iyi bir tecrübe oldu, çok iyi zaman geçirdik. Türkiye bizim ikinci evimiz, ikinci vatanımız seviyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(4)
Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor İnsan kaçakçısı: 20 yıldır bu işi yapıyorum, Avrupa'nın yarısını ben gönderdim İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 19:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin otogarda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]