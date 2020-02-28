Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeliler sınır bölgelerinde toplandı - Son Dakika
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Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeliler sınır bölgelerinde toplandı

6 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarını mültecilerin geçişine açması sonrası Suriyeliler, sınır bölgelerinde toplandı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarını mültecilerin geçişine açması sonrası Suriyeliler, sınır bölgelerinde toplandı.

İdlib'de gece saatlerinde Rus savaş uçaklarından destek alan Esad rejimin düzenlediği hain saldırıda 33 Türk askeri şehit oldu. Saldırının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarını açmasıyla Suriyeliler, sınıra doğru hareket etti. Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin Avrupa sınırına ilerlemeye başladı. Suriyelilerin sınırda toplanması üzerine bölgede yeni yoğun göç dalgası olabileceği öngörülüyor.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)

Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeliler sınır bölgelerinde toplandı

Türkiye, Avrupa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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