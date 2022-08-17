Libya'dan 174 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü - Son Dakika
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Libya'dan 174 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

17.08.2022 12:40
Libya'dan 174 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

Avrupa'ya gitmeye çalışan 174 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Avrupa'ya gitmeye çalışan 174 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Ahmed, yaptığı açıklamada, hükümet ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde 84'ü kadın, 75'i erkek ve 15'i çocuk olmak üzere 174 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Dönenlerden 23'ünün sağlık sorunları olduğunu aktaran Ahmed, bu kişilerin Lagos'taki bir hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Ahmed, söz konusu 174 düzensiz göçmene IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını söyledi.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'dan 174 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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