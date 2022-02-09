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Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler TIR dorsesinde yakalandı - Son Dakika

Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler TIR dorsesinde yakalandı

09.02.2022 14:11
Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler TIR dorsesinde yakalandı

TEKİRDAĞ'da Avrupa ülkelerine gitmek için gizlice TIR'ın dorsesine binen Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'da Avrupa ülkelerine gitmek için gizlice TIR'ın dorsesine binen Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen, polis tarafından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan araç parkında TIR'ın dorsesinde kaçak göçmenlerin bindiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede parka gitti. Polis TIR'ın dorsesinde yaptığı aramada Suriye uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçakların çantalarında yapılan aramada şişme lastik bot bulundu. Göçmenlerin, TIR'ın dorsesinin mührünü söküp Avrupa ülkelerine gitmek için kaçak olarak TIR'a bindikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler TIR dorsesinde yakalandı
Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler TIR dorsesinde yakalandı
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Tragger, Göçmen, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler TIR dorsesinde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler TIR dorsesinde yakalandı - Son Dakika
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