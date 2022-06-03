Avrupa'ya gittiğini düşünen 81 kaçak göçmen İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Avrupa'ya gittiğini düşünen 81 kaçak göçmen İstanbul'da yakalandı

03.06.2022 18:29

İstanbul'da TEM otoyolu üzerinde durdurulan tırın kasasında 70'i Suriye, 10'u Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 81 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün göçmenleri Avrupa'ya götürmek için anlaştığı ancak bunun yerine İstanbul'a getirdiği belirlendi.

Tır ile İstanbul'a kaçak göçmen getirildiği yönünde ihbarı değerlendiren polis, TIR'ı Esenyurt TEM otoyolu üzerinde durdurdu. TIR'ın kasasından 70'i Suriye, 10'u Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 81 kaçak göçmen çıktı.

Esenyurt'ta TIR kasasında 70 göçmen yakalandı

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Bulgaristan uyruklu TIR şoförü P.Z.S. (61) ise gözaltına alındı. Göçmenler ifadelerinde P.Z.S. ile Edirne'den Avrupa'ya geçmek için anlaştıklarını, İstanbul'a neden geldiklerini bilmediklerini söyledi.

Esenyurt'ta TIR kasasında 70 göçmen yakalandı

AVRUPA YERİNE İSTANBUL'A GETİRMİŞ

Polis yaptığı araştırmalarda P.Z.S.'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerle para karşılığı anlaştığını ancak göçmenleri Avrupa yerine İstanbul'a getirdiğini tespit etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'ya gittiğini düşünen 81 kaçak göçmen İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'ya gittiğini düşünen 81 kaçak göçmen İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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