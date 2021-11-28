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Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü - Son Dakika

Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü

28.11.2021 19:38

Genel görüntüler Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü GRODNO (AA) – Avrupa'ya göç arayışı ile Belarus'tan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçmek isteyen 1876 Irak vatandaşı, tahliye uçuşları ile geri gönderildi.

Genel görüntüler Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü

GRODNO (AA) – Avrupa'ya göç arayışı ile Belarus'tan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçmek isteyen 1876 Irak vatandaşı, tahliye uçuşları ile geri gönderildi.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesinde geçici olarak hazırlanan lojistik merkezindeki kapalı alanda, çoğunluğu Irak'tan gelen ve Avrupa'ya geçme arayışında olan 2 bin civarındaki kişi bekleyişini sürdürürken, Avrupa'ya göç arayışı ile Belarus'a gelenlerin ülkelerine geri dönüşü de devam ediyor.

Irak Havayollarından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen tahliye uçuşları ile Belarus'un başkenti Minsk'ten şu ana kadar 1876 Irak vatandaşı ülkesine döndü. Açıklamada, 28 ve 29 Kasım'da da tahliye uçuşlarının gerçekleştirileceği aktarıldı.

Belaruslu yetkililerin verdiği bilgiye göre, krizin başladığı günlerde Belarus- Polonya sınırında 2 bin civarında kişi, bunların dışında Belarus topraklarında ise 5 bin kişi olmak üzere toplam 7 bin kişi Avrupa'ya geçmek için bekliyordu.

İnsani yardım devam ediyor

Sınır noktasındaki kapalı alanda bulunan göçmenlere de Belarus makamları, Kızılhaç örgütü ve yardım kuruluşları düzenli olarak insani yardım dağıtıyor.

Öncelikli olarak çocuk ve kadınlara olmak üzere bu kişilere kışlık ayakkabı dağıtımı yapılırken, alanda artan hastalıklara karşı Belarus Sağlık Bakanlığının çalışmaları sürüyor.

Bakanlığa göre, kapalı alandaki kişiler arasından 7'si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi Grodno şehrindeki hastanelerde tedavi ediliyor. Sınırdaki krizin başlamasından bu yana Belarus sağlık ekiplerine 1000'den fazla kişi başvuru yaptı, 100'den fazla kişi tedavi edildi.

Bölgede bekleyen acil sağlık ekiplerinden doktor Leonida Batura, günlük olarak kendilerine 100 ila 200 başvuru yapıldığını belirterek, "Günlük olarak zatürre ve renal kolik teşhisi ile birkaç kişi hastaneye sevk ediliyor. En çok soğuk algınlığı şikayetiyle başvuru yapılıyor. En çok talep gören ilaçlar ise boğaz ve burun için sprey ve damla, ayrıca ateş düşürücüler oluyor." ifadelerini kullandı.

Sınırda gerginlik sürüyor

Öte yandan Belarus ile AB sınırlarındaki gerginlik de devam ediyor. Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, Litvanya güvenlik güçlerinin dövülmüş bir mültecinin cesedini sınıra attığı ileri sürüldü. Polotsk'ta Vidzı sınır karakolu bölgesinde Belarus-Litvanya sınırında yaklaşık 30 yaşlarında Afro- Asya görünümlü bir kişinin cesedinin uyku tulumu içinde, dövülmüş bir şekilde bulunduğu belirtilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Daha sonra bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin hazırladığı kapalı alana geçmişti.

Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü
Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü
Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü
Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü

Avrupa Birliği, Belarus, Irak, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'ya göç arayışındaki 1876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine döndü - Son Dakika
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