Avrupa'ya göç yolundaki 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Avrupa'ya göç yolundaki 9 düzensiz göçmen yakalandı
06.01.2021 13:18
Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yakalandı.
Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Zafer Mahallesinde bir aracı durdurdu..
Aracın içerisinde yapılan aramalarda, 9 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu 9 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ
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