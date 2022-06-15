Avrupa'ya ihraç edilen Enez Çeribaşı kirazının hasadına başlandı - Son Dakika
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Avrupa'ya ihraç edilen Enez Çeribaşı kirazının hasadına başlandı

15.06.2022 16:28
Avrupa'ya ihraç edilen Enez Çeribaşı kirazının hasadına başlandı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen ve Avrupa'ya ihraç edilen Çeribaşı kirazında hasat sezonu açıldı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen ve Avrupa'ya ihraç edilen Çeribaşı kirazında hasat sezonu açıldı.

Tadı, büyüklüğü ve renginin parlaklığıyla ön plana çıkan Çeribaşı kirazı, üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

Köyün adıyla özdeşleşen kirazın tamamına yakını Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, çiftçilerin özenle yetiştirdiği kirazların toplanmaya başladığını söyledi.

Çeribaşı kirazının markalaşmasını sağlamak ve üretimini artırmak için çalışmalar yapılacağını belirten Göktaş, "Çeribaşı kirazı Türkiye'de ve dünyada kalitesinden söz ettiriyor. Bu seneki üretimimiz 150 ton civarında, fiyatımız da üreticilerimiz açısından iyi. Çeribaşı kirazının patentini almamız lazım, bu kirazı dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Köy muhtarı ve kiraz üreticisi Tezcan Meriç ise yüksek kaliteli kiraz üretimi yaptıklarını ifade etti.

Toplanan kirazların yurt dışına gönderildiğini aktaran Meriç, "Türkiye'de en iyi kiraz bu bölgede yetişiyor. Bütün malımız ihracata gidiyor, iç piyasada satmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatçı firma yetkilisi Tuncay Tarkan da kirazın kilogramının bu yıl 20 ile 23 lira arasında olduğunu belirtti.

Avrupa'ya ihraç edilen Enez Çeribaşı kirazının hasadına başlandı
Avrupa'ya ihraç edilen Enez Çeribaşı kirazının hasadına başlandı

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Kaynak: AA

England, Almanya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'ya ihraç edilen Enez Çeribaşı kirazının hasadına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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