Son Dakika Haberleri: "Avrupa'ya ihracatımızı beraberce artırmalıyız"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Avrupa'ya ihracatımızı beraberce artırmalıyız"

1 saat önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:47 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:47:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Avrupa'ya ihracatımızı beraberce artırmalıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]