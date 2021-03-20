Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı - Son Dakika

Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı

20.03.2021 13:05

Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı Yurt dışına kaçmak üzere 2 tırın dorsesine gizlice binen 8 düzensiz göçmen, Çerkezköy tır parkında görevlilerin ve bekçilerin dikkati sonucunda yakalandı.

Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı

TEKİRDAĞ - Yurt dışına kaçmak üzere 2 tırın dorsesine gizlice binen 8 düzensiz göçmen, Çerkezköy tır parkında görevlilerin ve bekçilerin dikkati sonucunda yakalandı. Brandayı yırtarak, dorseye giren Filistinli göçmenler forklift yardımıyla dorseden çıkarıldılar.

Yurtdışına kaçma hayaliyle ayrı ayrı 2 tırın dorsesine kaçak binen Suriyeli ve Filistinli sığınmacılar, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. Edinilen bilgilere göre 4 Suriyeli ve 4 Filistinli düzensiz göçmen, Fransa'ya gitmek üzere yola çıkacak olan 2 tırın dorsesine gizlice binerek Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Burada gece boyunca kalan mülteciler, Tır Parkı görevlilerinin dikkati ile fark edildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dorsede sabahlamışlar

Tır dorsesinin üstündeki brandaya delik açarak içeri girdikleri belirlenen 1'i kadın 4 Filistinli göçmen, forklift yardımıyla çıkarıldı. Mülteciler polis karakoluna götürülürken, diğer 4 Suriyeli göçmen ise Gümrük Müdürlüğü'nde bekleyen tırın dorsesinden çıkarıldı. Mültecilerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı
Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı
Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı
Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı

Çerkezköy, Suriyeli, Tekirdağ, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Galatasaray, 2012/13 sezonundan sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı
Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak         
14:10
AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yetkili Cumhurbaşkanlığı'dır, karar hukuka uygundur AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yetkili Cumhurbaşkanlığı'dır, karar hukuka uygundur         
14:01
İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zehir zemberek sözler İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zehir zemberek sözler         
13:31
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 14:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei