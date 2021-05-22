Avrupa'ya kaçmaya çalışan 21 kişi yakalandı - Son Dakika

Minibüste yapılan kontrollerde Fas , Ürdün , Irak ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edilirken, aracın sürücüsü S.L. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım