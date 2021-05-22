Avrupa'ya kaçmaya çalışan 21 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girip Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru gelen S.L. idaresindeki minibüs Süleymanpaşa girişinde durduruldu.
Minibüste yapılan kontrollerde Fas, Ürdün, Irak ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edilirken, aracın sürücüsü S.L. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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