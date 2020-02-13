Avrupa'ya seri üretim yapacak - Son Dakika
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Avrupa'ya seri üretim yapacak

6 saat önce

Stratejik hedefleri doğrultusunda global arenada iş birlikleri ve anlaşmalar gerçekleştiren Coşkunöz Holding'in Rusya'da faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketi, Avrupa'nın önemli bir otomobil üreticisiyle yeni bir projeye imza attı.

Avrupa'ya seri üretim yapacak, System.String[]

Stratejik hedefleri doğrultusunda global arenada iş birlikleri ve anlaşmalar gerçekleştiren Coşkunöz Holding'in Rusya'da faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketi, Avrupa'nın önemli bir otomobil üreticisiyle yeni bir projeye imza attı. 12 milyon Euro'luk yatırımla 2021 yılında seri üretime geçilecek ve Coşkunöz Alabuga'nın bölgedeki pazar payı artacak


Coşkunöz Holding, 2019 yılında gerçekleştirdiği uzun soluklu anlaşmalara bir yenisini daha ekleyerek yakın zamanda Coşkunöz Alabuga ve Avrupa'nın önemli bir otomobil üreticisi arasında yeni bir projeye imza attı. 2021 yılı içerisinde seri üretime geçeceği anlaşma kapsamında, 12 milyon Euro'luk yeni bir yatırım yapacak. Şirketin Rusya'daki pazar payını daha fazla artıracak anlaşma doğrultusunda 2.500 metrekarelik bir binada, 2 bin 500 ton transfer preste parça üretimi, 630 ve bin 200 ton progresif preste parça üretimi, robotik gaz altı kaynağı ve punta kaynağı üzerine faaliyet gösterecek. Aynı zamanda yüksek adette ve sınıfta kalın sac parçalar, arka aks grubu, süspansiyon grubu ve motor traversi gibi parçaları da yeni üretim süreçlerine ekleyerek bünyesine katacak. Bu sayede Coşkunöz Alabuga, yıllık 20 milyon Euro'luk parça cirosu elde etmeyi hedefliyor.


İmzaladıkları bu projenin Coşkunöz Alabuga'nın yeni başarılarına imkan tanıdığını belirten Coşkunöz Holding CEO'su A. Erdem Acay, "Coşkunöz Holding, operasyonel ve stratejik hedefleri doğrultusunda global zeminde mevcut ve yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Coşkunöz Alabuga ilk yurt dışı yatırımımız olma özelliği taşıyor. SEZ Alabuga Bölgesi'nde konumladığımız Coşkunöz Alabuga ile otomotiv pazarının rotasını bu bölgeye döndürmeyi hedefledik. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle, kaliteli ürünlerimizle üretim süreçlerimizde sıfır hata taahhüdümüz ile uzun süreli anlaşmalara imza atıyoruz. Böyle bir proje içinde yer almak bölgedeki durumumuzu güçlendirmemize ve potansiyelimizi artırmamıza katkı sağlayacak. Böylece istikrarlı olarak büyümemizi sürdürmüş olacağız" dedi.


2014 yılında Rusya'da Tataristan Cumhuriyeti SEZ Alabuga Bölgesi'nde Coşkunöz Alabuga şirketini kuran Coşkunöz Holding, hali hazırda Kamaz, PSMA, Daimler'e saç parça üretimi yapıyor. - BURSA

Coşkunöz, Avrupa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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