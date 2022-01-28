Üye Girişi
Avrupa'ya sığınma başvuruları 2016 seviyesine yaklaştı - Son Dakika

Avrupa'ya sığınma başvuruları 2016 seviyesine yaklaştı

28.01.2022 16:04
Avrupa'ya sığınma başvuruları 2016 seviyesine yaklaştı

Avrupa ülkelerine yapılan uluslararası koruma başvuruları son dönemde artarak 2016 seviyesine yaklaştı.

Avrupa ülkelerine yapılan uluslararası koruma başvuruları son dönemde artarak 2016 seviyesine yaklaştı.

AB Sığınma Kurumunun (EUAA) verilerine göre, Kasım 2021'de AB ülkeleri, Norveç, İsviçre ve İngiltere'ye 71 bin 400 sığınma başvurusu yapıldı. Başvuruların 3 bin 200'ünü reşit olmayan ve refakatçisi bulunmayan kişiler oluşturdu.

Bu sayının 2016'dan beri en yüksek aylık başvuru sayısı olduğu belirtildi. Sığınma talepleri Ekim 2021'e göre yüzde 9 yükseldi.

Özellikle Ağustos 2021'de Afganistan'dan NATO'nun ayrılması nedeniyle eylülde AB'ye başvurular arttı. Kasım 2021'de en çok başvuruyu Afganistanlılar yaptı. 13 bin Afganistanlı Avrupa ülkelerinden sığınma talep ederken Afganistanlıları 11 bin 500 kişiyle Suriyeliler izledi.

Irak'tan 4 bin 200, Venezuela'dan 3 bin 200, Pakistan'dan 2 bin 700 başvuru kayıtlara geçti. Türkiye'den ise 2 bin 571 sığınma başvurusu alındı.

Avrupa ülkelerinde değerlendirme süreci devam eden 431 binin üzerinde sığınma başvurusu bulunuyor.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, İsviçre, Norveç, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'ya sığınma başvuruları 2016 seviyesine yaklaştı - Son Dakika


Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu         
16:05
İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi! İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!         
15:44
Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar         
15:43
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
15:59 Etkili olan kar yağışı, umut oldu! Bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:39 Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
15:36 Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
15:25 Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'ya sığınma başvuruları 2016 seviyesine yaklaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement