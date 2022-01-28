Avrupa'ya sığınma başvuruları 2016 seviyesine yaklaştı - Son Dakika

Avrupa ülkelerine yapılan uluslararası koruma başvuruları son dönemde artarak 2016 seviyesine yaklaştı.

AB Sığınma Kurumunun (EUAA) verilerine göre, Kasım 2021'de AB ülkeleri, Norveç, İsviçre ve İngiltere'ye 71 bin 400 sığınma başvurusu yapıldı. Başvuruların 3 bin 200'ünü reşit olmayan ve refakatçisi bulunmayan kişiler oluşturdu.

Bu sayının 2016'dan beri en yüksek aylık başvuru sayısı olduğu belirtildi. Sığınma talepleri Ekim 2021'e göre yüzde 9 yükseldi.

Özellikle Ağustos 2021'de Afganistan'dan NATO'nun ayrılması nedeniyle eylülde AB'ye başvurular arttı. Kasım 2021'de en çok başvuruyu Afganistanlılar yaptı. 13 bin Afganistanlı Avrupa ülkelerinden sığınma talep ederken Afganistanlıları 11 bin 500 kişiyle Suriyeliler izledi.

Irak'tan 4 bin 200, Venezuela'dan 3 bin 200, Pakistan'dan 2 bin 700 başvuru kayıtlara geçti. Türkiye'den ise 2 bin 571 sığınma başvurusu alındı.

Avrupa ülkelerinde değerlendirme süreci devam eden 431 binin üzerinde sığınma başvurusu bulunuyor.