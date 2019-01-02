Avrupa'ya Staja Gidecek Öğrencilerden Başkan Akkaya'ya Ziyaret

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir'den Avrupa'ya Uzanıyoruz" projesi kapsamında Avrupa'ya staja gidecek öğrencileri makamında kabul etti.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir'den Avrupa'ya Uzanıyoruz" projesi kapsamında Avrupa'ya staja gidecek öğrencileri makamında kabul etti.



Konya'nın Akşehir ilçesinde eğitim veren Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu "Akşehir'den Avrupa'ya Uzanıyoruz" adlı projenin, Ulusal Ajans tarafından kabul gördüğü ve 28 öğrencinin proje kapsamında Avrupa ülkelerinde staja gidecekleri öğrenildi. Avrupa'ya staja gidecek öğrencilerden oluşan bir grup, Okul Müdürü Hasan Kütükçü ile birlikte Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.



Projenin genel amacından bahseden Okul Müdürü Hasan Kütükçü, bölgenin ve ülkenin sağlık sektörünün talep ettiği niteliklere sahip sağlık insan gücünü (sağlık personelini) yetiştirmek bu yolla bölgesel, ulusal plan ve stratejilere, ülkenin 2023 vizyonuna, Avrupa 2020 stratejisine ve Erasmus+ programının amaç ve hedeflerine katkı sunmak olduğunu belirtti.



Projenin özel hedeflerini de anlatan Okul Müdürü Hasan Kütükçü, "Sağlık hizmetleri alanında mesleki eğitim almakta olan;14 öğrencimizin Almanya, Hollanda'daki kuruluşlarda Hasta ve Yaşlı Bakımı konusunda staj yapması ve beceri geliştirmesi, 14 öğrencimizin de Letonya ve Çekya'daki kuruluşlarda bilgisayar destekli simülasyon araçları üzerinde staj yapması ve beceri geliştirmesini amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin mesleki becerilerini, dilsel becerilerini ve diğer çapraz becerilerini geliştirmek, öğrencilerimizi kültürel seviyesi yüksek, Avrupa düzeyinde deneyimlere sahip, yeni yöntem ve teknikleri uygulayabilen sağlık çalışanı olarak mezun etmek de hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin sektörde istihdam edilebilirliklerini artırmak, sağlık sektörünün talep ettiği nitelikli sağlık insan gücünü yetiştirmek, projedeki tüm ortak ve paydaşlarla ulusal, uluslararası işbirlikleri geliştirmek, Sosyal ve kültürel etkileşim elde etmek, ön yargıları kırmak bu sayede AB tam üyelik sürecine destek vermek de hedeflerimiz arasındadır" dedi.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, okul idaresini bu başarılı projeleri için tebrik edip, Avrupa'da staj yapacak tüm öğrencilere de şimdiden başarılar diledi. - KONYA

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