Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya türk göçmen kaçıran ukraynalı şebeke yakalandı
Son Dakika Güncel Avrupa'ya türk göçmen kaçıran ukraynalı şebeke yakalandı

Avrupa'ya türk göçmen kaçıran ukraynalı şebeke yakalandı

1 saat önce

Avrupa'ya Türk göçmen kaçıran Ukraynalı şebeke yakalandıDeniz Berktay Kiev (DHA)- Ukrayna güvenlik güçleri, Türkiye'den Yunanistan ve İtalya'ya tekneyle kaçak göçmen götüren Ukraynalı bir suç örgütünü ortaya çıkardı.

Avrupa'ya Türk göçmen kaçıran Ukraynalı şebeke yakalandı

Deniz Berktay Kiev (DHA)- Ukrayna güvenlik güçleri, Türkiye'den Yunanistan ve İtalya'ya tekneyle kaçak göçmen götüren Ukraynalı bir suç örgütünü ortaya çıkardı.

Ukrayna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'den AB ülkelerine göçmen götüren bir teknenin, Ukrayna'dan Türkiye'ye yola çıktığı sırada Ukrayna güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu suç örgütünün Ukrayna'nın Herson ve Nikolayev illerinde çalışmalar yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, örgütün özellikle, maddi açıdan zorluklar yaşayan Ukrayna vatandaşlarını bu tür yasadışı işlerde kullandığı kaydedildi. Teknelerin Türk karasularına yasadışı şekilde girdiğinin ve oradan Türk göçmenler alarak İtalya ve Yunanistan'a götürdüğünün bildirildiği açıklamada, Türk göçmenlerin bu ülkelerde genellikle sığınmacı statüsü aldıkları, buna karşılık, göçmen sevkinde faaliyet gösteren Ukraynalıların, yakalanmaları halinde, ağır hapis cezalarına çarptırıldığı dile getirildi. Açıklamada, İtalya'da 300 civarında Ukrayna vatandaşının bu suçtan ötürü cezaevlerinde bulunduğu ifade edildi.

Avrupa'ya türk göçmen kaçıran ukraynalı şebeke yakalandı

Ukrayna, İtalya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:13 Kaynak: DHA
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