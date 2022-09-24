Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölen Lübnanlı baba ve kızının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölen Lübnanlı baba ve kızının cenazesi toprağa verildi

24.09.2022 09:53
Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölen Lübnanlı baba ve kızının cenazesi toprağa verildi

Avrupa'ya ulaşmak amacıyla Lübnan'dan yola çıkan ancak Suriye açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde ölenlerden bazılarının cenazesi Lübnan'a getirildi.

Avrupa'ya ulaşmak amacıyla Lübnan'dan yola çıkan ancak Suriye açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde ölenlerden bazılarının cenazesi Lübnan'a getirildi.

Lübnan Kızılhaçı, Trablusşam kentinden yola çıkan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerden 7'sinin cenazesini sınırda Suriye rejiminden teslim aldı.

Tekne faciasında yaşamını yitirenler için ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve yakınında defin töreni düzenlendi.

Lübnanlı taksi şoförü Mustafa Misto ve 3 çocuğu da kazada hayatını kaybedenler arasındaydı. Baba Misto ve bir kızı Trablusşam kentinde son yolculuğuna uğurlanırken diğer 2 çocuğu ise henüz Suriye'den getirilemedi.

Defin işlemlerinin ardından AA muhabirine konuşan Misto'nun kardeşi Gassan Misto, kardeşinin 3 kızı ve eşi ile Lübnan'ı terk etmesinin asıl nedeninin "geçim sıkıntısı ve kötü yaşam koşulları" olduğunu söyledi.

Yakın akrabası Fadi el-Vazi de Misto'nun çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için deniz yolunu tercih ettiğini ancak bu felaketin başlarına geldiğini dile getirdi.

Vazi, Misto'nun eşinin de Tartus'taki bir hastanede tedavi altında ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

Lübnan'da başlarına ne geleceklerinden habersiz bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Vazi, Trablusşam halkının başına daha önce de böylesi felaketlerin geldiğini hatırlatarak, "Misto kendisini güvene alabileceği ve çocuklarını da okula gönderebileceği bir ülkeye ulaşmayı hayal ediyordu." dedi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasında ölenlerin sayısının 75'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül'de yola çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

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Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 71 kişi öldü Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 71 kişi öldü Lübnan: Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 71 kişi öldü Lübnan: Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 71 kişi öldü
Kaynak: AA

Lübnan, Suriye, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölen Lübnanlı baba ve kızının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölen Lübnanlı baba ve kızının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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