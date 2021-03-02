Avrupa'ya veda eden İzmit Belediyespor, lige döndü - Son Dakika

Avrupa'ya veda eden İzmit Belediyespor, lige döndü

02.03.2021 11:54

Kadın basketbolunda FIBA Avrupa Ligi A grubunda 6 maçını kaybederek organizasyona veda eden İzmit Belediyespor, ilk kez katıldığı turnuvada elde ettiği tecrübeyle ligdeki yoluna devam ediyor.

Kadın basketbolunda FIBA Avrupa Ligi A grubunda 6 maçını kaybederek organizasyona veda eden İzmit Belediyespor, ilk kez katıldığı turnuvada elde ettiği tecrübeyle ligdeki yoluna devam ediyor.

Kocaeli takımı, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırmasıyla geçen sezonu 31 puanla 5. sırada tamamladı.

Bazı takımların FIBA Avrupa Ligi'ne katılmak istememesi nedeniyle federasyon tarafından gönderilen yazıya İzmit ekibinin yöneticileri, bu organizasyona katılmak istedikleri cevabını verdi.

Böylece İzmit Belediyespor, eleme maçında Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK Miskolc ile eşleşti. Rakibiyle Kocaeli'de oynadığı maçı 85-68 kazanan İzmit ekibi, FIBA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

A grubundaki ilk maçları, 7 oyuncu ile teknik ekipten 3 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle ertelenen İzmit ekibi, ertelenen maçların da eklenmesiyle İspanya'da 7 günde 4 maç yaptı. Bu sırada Egle Siksniute'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Gruptaki 6 maçını kaybederek organizasyona veda eden İzmit Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu sırada mücadelesini sürdürüyor.

"Son topa kadar mücadele ettik"

İzmit Belediyespor'un başantrenörü Hasan Fırat Okul, AA muhabirine, mütevazi bir bütçeyle FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini söyledi.

FIBA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için yabancı oyuncu takviyeleriyle rotasyonlu ve güçlü bir kadroya ihtiyaç olduğunu ifade eden Okul, "Grupta İstanbul'daki ilk maçlar öncesinde takımımızdan oyuncularımız ile teknik ekibimizdeki koronavirüs vakaları maç yapmamızı engelledi. O maçların ileri tarihe ertelenmesi bizi ciddi anlamda etkiledi. İspanya'daki maçlarda herkes 3 maç yaparken biz 4 maç yaptık. Yine de son topa kadar mücadele ettik." diye konuştu.

Oyuncular için FIBA Avrupa Ligi'nin iyi bir tecrübe olduğunu aktaran Okul, şöyle devam etti:

"3 günde bir maç oynarken FIBA'nın aldığı kararla Rusya'daki maçımızı oynamamızı istediler. 6 uçuş yaptık. Bu bizim bütün dengemizi bozdu. Güçlü kadrolarda bunlar atlatılabilir ama bakıldığı zaman 10 günde 5-6 maç oynamak akla aykırı. Maalesef bu dönem Kübra Erat'ın çapraz bağları koptu. Bu bizi ciddi etkiledi. Hesaplarla kurulmuş takımız, detayları düşünülmüş ekibiz, o çarkın içinden bir dişlinin çıkması bizi yaraladı. Pandemi olmasaydı bizim için çok şey değişirdi. Haftada tek maç oynayacaksın, seyirciler olacaktı ve yabancı desteği alabilirdik. O zaman her şey çok farklı olurdu."

"Seneye Avrupa hedefimiz devam ediyor"

Okul, ligde ilk 8 içinde olmayı istediklerini, asıl hedeflerinin Avrupa olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene Avrupa'da olmak istiyoruz. Bu sene bir hayalimiz vardı. FIBA Avrupa Ligi'ne gitmek, 40 yılda bir gelebilecek şanstı. Bunu çoğu takım reddetti, biz bunu Türkiye'deki sıralamamızı değiştireceğini bile bile istedik. Bunu kullanmaktan pişman değiliz. Negatif sonuçları oldu mu? Oldu. Düşme potasında değiliz, düşmüyoruz. Bir adım play-off'tan uzaklaştık ama bunun bedeli bir adım geri gitmekse bunu çekmeye razıyız. Bu tecrübeler her şeye bedel.

"Seneye Avrupa hedefimiz devam ediyor." diyen Okul, sözlerini şöyle tamamladı:

"FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarılı olabilecek bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Başkanımız sponsorlar için uğraşıyor. Onlar olursa hedeflediğimiz yerlere ulaşabileceğimiz bir kadro kurabileceğiz. Yabancı takımları İzmit'e getirip seyircilerimize o heyecanı yaşatmak bizim boynumuzun borcu."

Avrupa'ya veda eden İzmit Belediyespor, lige döndü
Avrupa'ya veda eden İzmit Belediyespor, lige döndü
Avrupa'ya veda eden İzmit Belediyespor, lige döndü
Avrupa'ya veda eden İzmit Belediyespor, lige döndü

basketbol, İspanya, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'ya veda eden İzmit Belediyespor, lige döndü - Son Dakika


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