Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya Yasa Dışı Yollarla Gidip Kalmak İçin Göçmenlerin Bulduğu 'Yaratıcı' Yöntemler

Avrupa'ya Yasa Dışı Yollarla Gidip Kalmak İçin Göçmenlerin Bulduğu 'Yaratıcı' Yöntemler

9 saat önce

Daha iyi bir hayat için ölümü bile göze alan göçmenler Avrupa'ya ulaşma hayaliyle bütün yollara başvuruyor. Bazıları uluslararası insan kaçakçılarının da yardımıyla hayatlarını riske atmayacak yaratıcı yöntemlerle Avrupa'ya ulaşıyor

Avrupa'ya Yasa Dışı Yollarla Gidip Kalmak İçin Göçmenlerin Bulduğu 'Yaratıcı' Yöntemler, System.String[]
Asya ve Afrika'dan gelen göçmen dalgalarına karşı politikalarını sertleştiren Avrupa ülkeleri sınır güvenliğini artıyor. Daha iyi bir hayat için ölümü bile göze alan göçmenler ise tüm zorluklara rağmen tüm yolları deneyerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Aralarından bazıları uluslararası insan kaçaklığı yapan çetelerin de yardımıyla orijinal yöntemler geliştirerek istedikleri ülkelere giriş yapabiliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:50 
Asya, Afrika, Avrupa, Dünya
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