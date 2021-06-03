Avrupa Yakası'nda taşınmalar yüzde 30 düştü

Tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma hareketinin yüzde 30 düştüğü bildirildi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre, 2019 yılında 753 bin olan toplam taşınma sayısı, 2020'de 529 bin seviyelerine geriledi.

Pandeminin yayılmasını engellemek için alınan sokağa çıkma kısıtlamaları 2020 yılında mesken abonelerinin elektrik tüketimine de yansıdı. En yüksek tüketim artışı, İstanbul'un sayfiye yerleri olarak bilinen Silivri ve Çatalca'da yaşandı. 2020 yılında Silivri'deki elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 21, Çatalca'da ise yüzde 19 yükseldi.

"TÜKETİCİLERİ PANDEMİDE ONLİNE KANALLARA YÖNLENDİRDİK"

2016 yılından bu yana düzenli olarak açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2020 yılı verilerini açıklamak üzere basın mensupları ile online platform üzerinden bir araya gelen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgını 2020 yılında hepimizin hayatını derinden etkiledi. Mart 2020'de ilk vakanın görülmesinin ardından acil eylem planımızı devreye aldık. Çalışanlarımız ve tüketicilerimizin sağlığını korumak üzere Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan kuralları hızla uygulamaya koyduk. Bu zorlu süreçte sağlık yönünden evde kalmayı tercih eden tüketicilerimizi güvenli ve hızlı işlem yapabilecekleri online kanallara yönlendirdik. Bununla birlikte bu dönemde teknolojiye uzak olan müşterilerimizin bile web sitemiz, mobil uygulamamız ve e-devlet üzerinden işlem yapma alışkanlığı kazandığını gördük. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalar sonucunda mesken abonelerimizin elektrik tüketimi artarken taşınma hareketinde ise gerileme gözlemledik. Nitekim teknolojiye yaptığımız yatırımlarla anlık olarak takip ettiğimiz taşınma hareketinde 2020 yılında pandemi nedeniyle yüzde 30 gerileme yaşandı. Tüketiciler sağlık için evde kalırken taşınma planlarını da erteledi."

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ İKİNCİ EL GAYRİMENKULDE GÖZLENDİ

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal'ın detaylarını paylaştığı rapora göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda 2020 yılında toplam taşınma oranı 2019'a göre yüzde 29,7 gibi yüksek bir oranda geriledi. 2019'da 753 bin 323 olan toplam taşınma hareketi 2020'de 529 bin 464 seviyelerine indi. Bu sırada en büyük düşüş ikinci el gayrimenkulde gözlendi. İkinci el gayrimenkulde 2019 yılında 604 bin 369 olan taşınma sayısı, 2020'de yüzde 33,5'lik gerileme ile 401 bin 682'ye indi. Aynı dönemde birinci el gayrimenkulde ise yüzde 14,1'lik bir gerileme yaşandı. 2019 yılında 148 bin 954 olan yeni gayrimenkule geçiş rakamları 2020'de 127 bin 782 seviyesinde kaldı. 2019 yılında her gün ortalama 2 bin 63 abone yer değiştirirken 2020 yılında günde ortalama bin 450 abone taşındı.

Gerek ikinci el gerekse yeni gayrimenkul taşınmasında 2020 yılı içinde en sert düşüşlerin, pandeminin sarsıcı etkisinin ilk olarak hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaşandığı belirtildi. Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre ikinci el gayrimenkulde taşınma sayısı yüzde 75,8, mayıs ayında ise yüzde 76,9 gibi rekor bir seviyede geriledi. Mayıs 2019'da 61 bin 958'leri bulan ikinci el taşınma hareketi, mayıs 2020'de 14 bin 267'de kaldı. Aynı düşüş yeni gayrimenkule geçişte de görüldü. Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yeni gayrimenkule geçişler yüzde 55,4 mayıs ayında ise yüzde 59,2 düştü.

SAYFİYE YERLERİNİN DOLULUK ORANI VE TÜKETİMİ ARTTI

İstanbul Avrupa Yakası'nın son yıllarda hızla gelişen ilçelerinden Esenyurt, 2020 yılında da 78 bin 517 taşınma hareketi ile hem yeni hem de ikinci el gayrimenkulde ilk sırada yer aldı. En az taşınma hareketi ise 3 bin 983 ile Çatalca'da gözlendi. Pandemi nedeniyle birçok tüketicinin Çatalca ve Silivri'de bulunan yazlıklarında kalmasının da etkisiyle bu ilçelerdeki doluluk oranı artışı dikkat çekti. 2020 yılında doluluk oranı en yüksek ilçe yüzde 97,04 ile Sultangazi olurken onu yüzde 96,93 ile Başakşehir, yüzde 96,71 ile Sarıyer izledi. Doluluk oranı artışlarına bakıldığında ise Silivri'de 2019 yılında yüzde 92,6 olan doluluk oranın 3,5 puan artarak yüzde 96,02'ye ulaştığı gözlendi. Bu dönemde Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Güngören gibi bölgelerin dolulukları geriledi. Doluluk oranlarındaki bu değişim mesken abonelerinin elektrik tüketim rakamlarına da yansıdı. 2020 yılında Silivri'de mesken abonelerinin elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 21 artarken Çatalca'daki artış oranı yüzde 19'ları buldu. Bu dönemde kentin merkezindeki Fatih ilçesinde mesken abonelerinin tüketimi yüzde 1, Şişli'de yüzde 5, Beyoğlu'nda da yüzde 5 gibi sınırlı oranda yükseldi.

2015-2020 ARASINDA 3,5 MİLYON ABONE YER DEĞİŞTİRDİ

Raporda İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 2015 yılından bu yana olan toplam taşınma rakamlarına da yer verildi. Buna göre 2015-2020 yılları arasında, bölgedeki toplam taşınma hareketi 3,5 milyona yaklaştı. Raporda yaş gruplarına göre abonelerin hareketine yönelik incelemelere de yer verildi. 2020 yılında pandemi nedeniyle ailelerinin yanına dönen öğrenciler ve uzaktan çalışan kesimin ağırlıkta olduğu 35 yaş altı abonelerdeki taşınma hareketi dikkat çekti. Bu grupta en yüksek taşınma oranı yüzde 36,6 ile Esenyurt'ta yaşandı. 64 yaş üstünde de en yüksek taşınmanın olduğu ilçe yüzde 9 ile Beşiktaş olarak öne çıktı. 2020'de 254 bin 788 mesken abonesinden 65 yaş üstü 25 bin 727'si aboneliğini sonlandırdı. Pandemi nedeni ile İstanbul'dan taşındığı tahmin edilen bu yaş grubunda en yüksek çıkış 2 bin 157 ile Küçükçekmece'de gözlendi. Küçükçekmece'yi bu yaş grubundaki bin 868 taşınma adedi ile Bahçelievler takip etti.