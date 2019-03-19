Avrupa Yakasının İlk Sürücüsüz Metro Hattı Açılıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattına iki araç indirilerek test sürüşü yapıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattına iki araç indirilerek test sürüşü yapıldı. Açılışta konuşan Uysal, "Avrupa yakasında ilk sürücüsüz hat olma özelliği taşıyor. Şu an manuel test sürüşleri yapıldıktan sonra Ağustos'ta hizmete girmesi bekleniyor" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çalışmaları tamamlanan Mahmutbey-Mecidiyeköy sürücüsüz metro hattında iki araç hatta indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, vatman koltuğuna geçerek test sürüşü yaptı. Hattın açılışını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı.



"MAHMUTBEY-MECİDİYEKÖY METRO HATTI AĞUSTOS AYINDA HİZMETE AÇILACAK"



Ağustos ayında metro hattının açılış müjdesini veren Uysal, şunları söyledi:



"Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattını olan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattımızın deneme sürüşleri başlamış olacak. Tabi deneme sürüşleri sürücüsüz araçlarda manuel dediğimiz sürücüsüz bir şekilde rayların, hatların denemeleri akabinde sürücüsüz bir şekilde denemeler devam edecek. Bu hattımız toplam 8 ilçemizden geçmekte yani İstanbul'umuzun ulaşım hatlarından 8 ilçemizi birbirine bağlayan bir hat olması sebebiyle çok önemli. İstanbul'da geçtiğimiz ay hizmete giren Üsküdar-Çekmeköy sürücüsüz metro hattından sonra Avrupa yakasında ilk sürücüsüz hat olma özelliği taşıyor. Şu an manuel test sürüşleri yapıldıktan sonra bu yılın son çeyreğinde yani Ağustos'ta hizmete girmesi bekleniyor. Hattımızın toplam uzunluğu 18 kilometre ve 15 istasyondan oluşmakta. Yaklaşık tek yön olarak saatte 70 bin yolcu ve günlük 1 milyon yolcu kapasitesine sahip ve tam otomatik sürücüsüz metro niteliğinde. Bu hattımızın aynı zamanda Mecidiyeköy'den sonra Kabataş bağlantı hattı var. O bölümde tarihi kalıntılar bulunması nedeniyle Anıtlar Kurulu'nun ve uzmanların kontrolünde çalışmaların devam etmesinde kaynaklı olarak gecikme yaşandı. 2020 yılı içerisinde de o kısmın tamamlanmadığı o kısımla birlikte bu hattın toplam uzunluğu 24,5 kilometre ve 19 istasyondan oluşuyor."



MAHMUTBEY-MECİDİYEKÖY SÜRÜCÜSÜZ METRO HATTI



Metro hattı; Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar ilçelerini birbirine bağlayacak. 2019'un son çeyreğinde açılması planlanan hatta; işitme engelliler için araç içi indüksiyon döngü sistemi, fiziksel engelliler için tahsis edilmiş özel alanlar, görme engelliler için yolcu anons sistemi de olacak. - İstanbul

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