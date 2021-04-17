Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası etaplarından birinin Adana'da yapılması hedefleniyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), gelecek yıl Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın bir etabının Adana'da gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladı.

THSF Başkan Vekili Recep Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'nın paraşüt sporu için uygun bir kent olduğunu söyledi.

Kentin iklim şartlarının çok iyi olduğunu belirten Coşkun, "Adana bu spor için çok uygun. Hava çok iyi, rüzgar çok güzel. Sorunsuz bir şekilde yarışma tamamlanıyor." diye konuştu.

Coşkun, Adana'da uluslararası organizasyonlar yapmak için girişimde bulunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl Adana'da uluslararası bir yarışma yapmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz. İnşallah Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın bir ayağını Adana'ya kazandıracağız. Bunun için hazırlıklarımız tamam sayılır. İnşallah gelecek yıl pandemi biterse yarışmayı yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun için burada kulüplerimiz, sponsorlarımız hazır. Avrupa Şampiyonası'nda sporcu sayısı 100'ün üzerinde oluyor. Burada çok başarılı ülkeler var. Onların Adana'ya gelmesi sporcularımızın gelişmesine katkı sağlar."

Yılmaz: "2022'nin şubat ayında Avrupa Şampiyonası'nı burada yapmak istiyoruz"

THSF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saim Yılmaz da Adana'da kış ikliminin güzel olduğunu vurguladı.

Yamaç paraşütünde uçuş problemlerinin tamamen hava durumuna bağlı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Avrupa'da bile böyle bir hava durumu yok. Adana bu spor için çok uygun." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Dünya Hava Sporları Federasyonuna (FAI) kentin meteoroloji verilerini ileteceklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası'nı isteyeceğiz. Takvim içerisinde yer alabilirse 2022'nin şubat ayında Avrupa Şampiyonası'nı burada yapmak istiyoruz. Orada bir komisyon var. Onlar buraya gelip inceleme yapacaklar ve karar verecekler. İklim avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bu organizasyonun, ülkemizin ve Adana'nın tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyoruz."