Son Dakika Haberleri: Avrupa yanıyor: Fransa yakın tarihinin en sıcak gününü gördü, 4 kişi hayatını kaybetti
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Avrupa yanıyor: Fransa yakın tarihinin en sıcak gününü gördü, 4 kişi hayatını kaybetti

27 dakika önce

Tarihinin en sıcak gününü yaşayan Fransa'da termometreler 45.9 dereceyi gördü. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle kıta genelinde en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa yanıyor: Fransa yakın tarihinin en sıcak gününü gördü, 4 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Tarihinin en sıcak gününü yaşayan Fransa'da termometreler 45.9 dereceyi gördü. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle kıta genelinde en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Meteo France, rekor sıcaklığın ülkenin güneyinde bulunan Gallargues-le-Montueux şehrinde kaydedildiğini ve 2003'te görülen en yüksek sıcaklık olan 44.1 dereceyi geçtiğini açıkladı. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn toplumun her kesiminin risk altında olduğunu belirterek uyarıda bulunurken, ülkenin güneyinde en yüksek ikinci seviye olan turuncu alarm durumuna geçildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:53 
Avrupa, Fransa, Dünya
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