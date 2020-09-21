Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası çevrim içi yapıldı

Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası çevrim içi düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen şampiyonanın 14 yaş kızlar kategorisinde Gülenay Aydın ikinci oldu.

Kadın FIDE Ustası Tarasenka ile birlikte 1-2. sıraları paylaşan Kadın Usta Adayı unvanına sahip Gülenay Aydın, şampiyonayı 7,5/9 skorla tamamladı.