Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası çevrim içi yapıldı

Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası çevrim içi düzenlendi.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen şampiyonanın 14 yaş kızlar kategorisinde Gülenay Aydın ikinci oldu.
Kadın FIDE Ustası Tarasenka ile birlikte 1-2. sıraları paylaşan Kadın Usta Adayı unvanına sahip Gülenay Aydın, şampiyonayı 7,5/9 skorla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:31 - Kaynak: AA
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