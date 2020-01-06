Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi - Son Dakika Spor

Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi

6 saat önce

Antalya'da 12-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi.

Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi, System.String[]

Antalya'da 12-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılım şartları belirlendi.

Türkiye Satranç Federasyonundan edinilen bilgiye göre, organizasyona federasyon imkanları ile davet edilecek sporcuların isimleri ve ne şekilde başvuru yapacakları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın ardından duyurulacak.

Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'na kayıt yaptıracak sporcularda öncelikli olarak Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmış olma şartı aranacak.

Davetli sporcular dışında kalan ve 2020 altyapı ulusal takım havuzuna girmeye hak kazanan satranççılar ise organizasyona gitmeleri durumunda yüzde 20 konaklama indiriminden faydalanabilecek.

İlan edilecek listede yer alacak sporculardan ön kayıt başvuruları alınacak. Ön kayıt yapabilecek sporcuların listesi, Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sonunda ilan edilecek. Bu liste, 2020 altyapı ulusal takım havuz sporcularından oluşacak.

Ön kayıtların ardından kesin kayıt listesi duyurulacak. Bu listede yer alacak sporcular, şampiyonaya kesin katılım hakkı elde edebilecek.

Kesin kayıt listesinde yer alacak sporcular ve velilerin ödeyecekleri tutarlar, şampiyona yönergesi yayımlandıktan sonra belli olacak.

Türkiye, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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