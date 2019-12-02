Son Dakika Haberleri: Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyecek
Son Dakika Dünya Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyecek - Son Dakika Dünya

Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyecek

6 saat önce

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 2022 yılından itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyi durduracağını açıkladı.

Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyecek, System.String[]

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 2022 yılından itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeye son vereceğini açıkladı. Brüksel'de çevre krizi kapsamında aylardır yoğun tartışmalara neden olan konu açıklığa kavuşturuldu. Avrupa Komisyonu kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının engellenmesini öngören kararı memnuniyetle karşıladı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise açıklamayı 'tarihi' olarak niteledi.


Fransa ve Almanya kararı destekledi


Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği'nin finans kurumu olarak işliyor ve üye devletler tarafından destekleniyor.

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Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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