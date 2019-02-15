Son Dakika Haberleri: Avrupa Yatırım Bankası'ndan Gürcistan'daki Kobi'lere Kredi Desteği

Avrupa Yatırım Bankası'ndan Gürcistan'daki Kobi'lere Kredi Desteği

14 dakika önce

Business Planet bu hafta Gürcistan'a giderek Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla, küçük işletmelerin ihtiyaç duydukları kredileri yerel bankalardan nasıl temin ettiklerini araştırdı.

Business Planet bu hafta Gürcistan'a giderek Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla, küçük işletmelerin ihtiyaç duydukları kredileri yerel bankalardan nasıl temin ettiklerini araştırdı.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/15/av...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:26 Kaynak: Youtube

Avrupa, Gürcistan, Ekonomi
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