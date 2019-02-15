Avrupa Yatırım Bankası'ndan Gürcistan'daki Kobi'lere Kredi Desteği
14 dakika önce
Business Planet bu hafta Gürcistan'a giderek Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla, küçük işletmelerin ihtiyaç duydukları kredileri yerel bankalardan nasıl temin ettiklerini araştırdı.
Business Planet bu hafta Gürcistan'a giderek Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla, küçük işletmelerin ihtiyaç duydukları kredileri yerel bankalardan nasıl temin ettiklerini araştırdı.…
İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/15/av...
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:26 Kaynak: Youtube
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Hakem Adil Bir Yönetim Sergiledi
Arsenal, Belarus'tan Eli Boş Döndü
Galatasaraylı Luyindama, Avrupa Liginde Haftanın 11'inde
Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz