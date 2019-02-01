Son Dakika Haberleri: Avrupa Yatırım Bankası'ndan Ukraynalı Kobi'lere Kredi Desteği

Avrupa Yatırım Bankası'ndan Ukraynalı Kobi'lere Kredi Desteği

1 saat önce

Avrupa Birliği, Ukrayna'da yerel bankalar aracılığı ile KOBİ'lere kredi desteği sağlıyor.

Avrupa Birliği, Ukrayna'da yerel bankalar aracılığı ile KOBİ'lere kredi desteği sağlıyor. Söz konusu krediler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hayati önem taşıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:41 Kaynak: Youtube

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