Avrupa Yatırım Bankası'ndan Ukraynalı Kobi'lere Kredi Desteği
46 dakika önce
Avrupa Birliği, Ukrayna'da yerel bankalar aracılığı ile KOBİ'lere kredi desteği sağlıyor.
Avrupa Birliği
, Ukrayna
'da yerel bankalar aracılığı ile KOBİ'lere kredi desteği sağlıyor. Söz
konusu krediler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hayati önem taşıyor
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:06 Kaynak: Youtube
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