Avrupa yatırım bankası fosil yakıtlar için krediyi görüşecek

EIB'in bu toplantıda emisyon standartlarını düşürmesi ve fosil yakıt projelerinin EIB fonlarına kullanmalarının yasaklanması kararı alması bekleniyor.

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Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar oldu