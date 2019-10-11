Son Dakika Haberleri: Avrupa yatırım bankası fosil yakıtlar için krediyi görüşecek
Son Dakika Ekonomi Avrupa yatırım bankası fosil yakıtlar için krediyi görüşecek

Avrupa yatırım bankası fosil yakıtlar için krediyi görüşecek

1 saat önce

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) enerji sektörüne kredi politikasını 15 Ekim'de yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında ele alacak.

Avrupa yatırım bankası fosil yakıtlar için krediyi görüşecek, System.String[]

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) enerji sektörüne kredi politikasını 15 Ekim'de yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında ele alacak.

EIB'in bu toplantıda emisyon standartlarını düşürmesi ve fosil yakıt projelerinin EIB fonlarına kullanmalarının yasaklanması kararı alması bekleniyor.

Avrupa Birliği maliye bakanlarının yer aldığı EIB Yönetim Kurulu, emisyon standartlarını düşürür ise, bu en verimli doğal gaz projelerinin EIB fonlarından 2020 yılı sonuna kadar yasaklanmaları anlamına gelecek.


Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
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