Son Dakika Haberleri: Avrupa Yatırım Bankası’ndan 50 milyon Euro

Avrupa Yatırım Bankası’ndan 50 milyon Euro

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağladığı, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde altyapıyı sil baştan yenileyecek yatırımlarında kullanılacak 50 milyon Euro'luk kredi sözleşmesi imzalandı.

Avrupa Yatırım Bankası’ndan 50 milyon Euro, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağladığı, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde altyapıyı sil baştan yenileyecek yatırımlarında kullanılacak 50 milyon Euro'luk kredi sözleşmesi imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:56 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa, Ekonomi
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