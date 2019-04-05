Avrupa Yatırım Bankası’ndan 50 milyon Euro
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağladığı, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde altyapıyı sil baştan yenileyecek yatırımlarında kullanılacak 50 milyon Euro'luk kredi sözleşmesi imzalandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:56
Trabzonspor, Durica'ya 400 Bin Euro Ödeyecek
West Ham United, Dorukhan Toköz'ü Transfer Etmek İstiyor
Fenerbahçe'de Fener Ol Kampanyası Başladı! İşte Detaylar
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar