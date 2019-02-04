Son Dakika Haberleri: Avrupa Yatırım Bankası, Romanya'ya Doğalgaz Nakli İçin Kredi Verdi

Avrupa Yatırım Bankası, Romanya'ya Doğalgaz Nakli İçin Kredi Verdi

4 dakika önce

Avrupa Yatırım Bankası, Romanya’ya Karadeniz sularından çıkarılan doğalgazın nakli ve Moldova’ya gaz transferi için 138 milyon euro kredi verdi. Romanya gazı Moldova’nın başkenti çevresindeki sanayileşmiş bölgeye teslim edilecek. AB’nin mali kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Romanya’ya Karadeniz sularından çıkarılan doğalgazın nakli için vaadettiği kredinin 150 milyon euroluk ikinci dilimini de veriyor. Romanya doğalgaz taşıma şirketi […]The post Avrupa Yatırım Bankası, Romanya’ya doğalgaz nakli için kredi verdi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Avrupa Yatırım Bankası, Romanya'ya Doğalgaz Nakli İçin Kredi Verdi, System.String[]
Avrupa Yatırım Bankası, Romanya'ya Karadeniz sularından çıkarılan doğalgazın nakli ve Moldova'ya gaz transferi için 138 milyon euro kredi verdi. Romanya gazı Moldova'nın başkenti çevresindeki sanayileşmiş bölgeye teslim edilecek.

AB'nin mali kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Romanya'ya Karadeniz sularından çıkarılan doğalgazın nakli için vaadettiği kredinin 150 milyon euroluk ikinci dilimini de veriyor.

Romanya doğalgaz taşıma şirketi Transgaz yaptığı açıklamada, Karadeniz offshore gazını Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya (BRUA) boru hattına ve Romanya ulusal gaz sistemine taşımak için Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) 100 milyon euro kredi verdiğini kaydetti.

EIB ayrıca Transgaz'a vereceği krediyi Moldova Cumhuriyeti'nde Ungheni-Chisinau boru hattının inşası için 38 milyon euro daha genişletti. Bu hat ile Romanya gazı Moldova'nın başkenti çevresindeki sanayileşmiş bölgeye teslim edilecek.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:37 

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