Avrupa Yatırım Bankası Türkiye kredilerini kesti
1 saat önce
Türkiye'nin en çok kredi aldığı yabancı kurum olan Avrupa Yatırım Bankası 2019 sonuna kadar Türkiye'ye yeni kredi verilmeyeceğini açıkladı. AYB'nin kararı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmalarına nedeniyle uygulanan yaptırımlardan biri.
Avrupa
Yatırım Bankası (AYB) Türkiye
'ye yıl sonuna kadar yeni kredi vermeyecek. Türkiye'ye en çok kredi sağlayan yabancı kurum Avrupa Yatırım Bankası Doğu Akdeniz
'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle alınan yaptırım kararları çerçevesinde Türkiye'ye kredi vermeyi resmen durdurdu.
Türkiye'de devlet ile ilişkili kurumlara yeni finansman sağlama faaliyetlerine de son veren AYB, Türkiye stratejisini de genel olarak gözden geçireceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:52
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