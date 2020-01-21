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Avrupa Yatırım Bankası yeni yılda da Türkiye'ye kredi vermeyecek
23 dakika önce
Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye kredi vermeyi durduran Avrupa Yatırım Bankası (AYB), yeni yılda da çok kısıtlı bir kredi politikası uygulayacağını açıkladı
Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye kredi vermeyi durduran Avrupa Yatırım Bankası (AYB), yeni yılda da çok kısıtlı bir kredi politikası uygulayacağını açıkladı.
AYB sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve AB Komisyonu'nun kararları doğrultusunda" hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Sözcü, "AB yönetiminde bir değişiklik olmadığı sürece, son yıllarda uyguladığımız kısıtlamayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:47
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