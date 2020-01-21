Avrupa Yatırım Bankası yeni yılda da Türkiye'ye kredi vermeyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Yatırım Bankası yeni yılda da Türkiye'ye kredi vermeyecek - Son Dakika Dünya

Avrupa Yatırım Bankası yeni yılda da Türkiye'ye kredi vermeyecek

23 dakika önce

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye kredi vermeyi durduran Avrupa Yatırım Bankası (AYB), yeni yılda da çok kısıtlı bir kredi politikası uygulayacağını açıkladı

Avrupa Yatırım Bankası yeni yılda da Türkiye'ye kredi vermeyecek, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye kredi vermeyi durduran Avrupa Yatırım Bankası (AYB), yeni yılda da çok kısıtlı bir kredi politikası uygulayacağını açıkladı.


AYB sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve AB Komisyonu'nun kararları doğrultusunda" hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Sözcü, "AB yönetiminde bir değişiklik olmadığı sürece, son yıllarda uyguladığımız kısıtlamayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:47 
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