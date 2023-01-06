Avrupa Yatırım Holding yöneticisi Ramazan Burak Telli kimdir? - Son Dakika
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Avrupa Yatırım Holding yöneticisi Ramazan Burak Telli kimdir?

06.01.2023 12:05
Avrupa Yatırım Holding yöneticisi Ramazan Burak Telli kimdir?

Hayata geçirdiği girişimlerle dikkat çeken Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli'nin hayatı merak ediliyor. İşte başarılı girişimci ve iş adamı hakkında bilinmeyenler...

Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, 27 Ağustos 1977 tarihinde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dünyaya geldi. Zakire-İhsan Telli çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Ramazan Burak Telli'nin bir kız kardeşi var. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini İstanbul'da tamamlayan ve yurt dışında işletme eğitimi alan Telli, evli ve iki erkek çocuk babası.

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTI

İş hayatına 1999 yılında adım atan Ramazan Burak Telli, yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü Avrupa Yatırım Holding ile Türkiye'nin çeşitli illerinde, farklı sektörlerde yatırımlar hayata geçirdi. Ofisi İstanbul-Levent'te bulunan iş adamı, henüz 25 yaşındayken Türkiye'deki ilk cep telefonu ithalatını gerçekleştirdi. Dünyada yeni çıkan modelleri ülkeye getiren ilk kişi oldu.

AVRUPA GÖZ HASTANESİ'Nİ 14 ŞUBEYE ULAŞTIRDI

Ardından sağlık sektörüne adım atan Ramazan Burak Telli, 29 yaşındayken Avrupa Göz Hastanesi'ni kurdu. 34 yaşındayken 14 şubeye ulaştırdığı hastaneye yabancı yatırımcılara sattı. Daha sonra Avrupa Yatırım Holding'i kurarak turizm sektörüne giriş yapan Telli, imza attığı projelerle başarısını ispatladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE ÖDÜLLER ALDI

Aynı zamanda Engelsiz Yaşam Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında yer alan Ramazan Burak Telli, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Çeşitli sivil toplum örgütleri ile kurumlardan bu alanda çok sayıda ödül alan Telli, iyi derecede İngilizce biliyor.

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